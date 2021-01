Salvini non si guarda allo specchio: "Il governo è una sciagura per il paese"

L'uomo del convegno para-negazionista e contrario alle restrizioni dimentica le inefficienze delle regioni

Matteo Salvini ha parlato con i presidenti di Regione del partito e i capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

"Grande preoccupazione per l'incertezza sul tema-scuola, totale assenza di confronto da parte del ministro Lucia Azzolina, nessuna indicazione sulle future restrizioni regionali, ritardi nelle vaccinazioni il cui piano è in capo al governo".

I tempi della legge di Bilancio non hanno consentito assunzioni e l'esecutivo ha posticipato l'invio del siero in alcune regioni come la Sardegna.

Sono alcuni degli elementi emersi nella videoconferenza.

Il leader della Lega ha sottolineato che ''l'attuale governo è una sciagura per il Paese''.

Tra gli altri temi affrontati: la crisi economica e l'emergenza-lavoro, l'invio delle cartelle esattoriali che la Lega chiede di bloccare, il Recovery plan.