Camionista investe un cervo e muore nell'impatto con l'animale nella cabina del tir

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 14.22

Preroll

Incidente mortale a Marziai, frazione del comune di Quero Vas, in provincia di Belluno. Un autotrasportatore ha investito un cervo con il proprio tir. L’animale ha sfondato il parabrezza, invadendo la cabina dell’autista, che è morto nell’impatto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’incidente in cui ha perso la vita il camionista, che viaggiava in direzione Belluno, è avvenuto alle 7 del mattino. Per l’autotrasportatore non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento, con ambulanza ed elisoccorso, dei sanitari del Suem.

Middle placement Mobile

La cabina di guida del camion è stata devastata dal cervo che, nell’impatto, ha sfondato il vetro. La persona alla guida di un’altra auto rimasta coinvolta non è in pericolo di vita.