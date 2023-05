Maltempo di Primavera, piogge e freddo su gran parte dell'Italia: ecco le previsioni per il weekend

globalist Modifica articolo

11 Maggio 2023 - 15.10

La primavera continua ad andare a braccetto con il maltempo, che sferzerà l’Italia con piogge e freddo, soprattutto al nord. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe anche peggiorare, spostando una massa temporalesca anche sulle regioni del Centro, mentre al Sud già si fa sentire il caldo estivo.

Fino a domenica avremo maltempo al Nord, frequenti rovesci al Centro e qualche momento soleggiato al Sud. Nelle prossime ore sono attese piogge localmente molto forti sul Triveneto, dal pomeriggio in parziale estensione al Nord-Ovest e lungo la dorsale appenninica; non mancheranno schiarite all’estremo Sud. Domani il tempo sarà simile, ancora con piogge diffuse al Nord, sparse anche al Centro e con temperature in aumento al meridione. Attenzione a qualche fenomeno più intenso verso la Liguria.

Tra sabato 13 e domenica 14 vedremo piogge e temperature autunnali. L’eccezione che conferma la regola sarà presente al meridione con cielo azzurro e 28°C, ma al Centro-Nord si prospetta un fine settimana quasi autunnale.