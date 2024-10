Il Maltempo flagella la Toscana, allagamenti e salvataggi dei vigili del fuoco

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2024

Notte di paura per il maltempo, con allagamenti e salvataggi da parte dei vigili del fuoco nel Comune di Campiglia Marittima, nel Livornese. Qui il fiume Cornia, a causa delle intense piogge, ha rotto gli argini sulla sponda opposta a quella del paese: l’acqua ha invaso i terreni e anche le abitazioni. Sempre nella notte è stata anche iniziata l’evacuazione di una Rsa, poi rientrata. A Siena stazione allagata e scuole chiuse.

Forti temporali in provincia di Livorno

Forti i temporali che hanno messo a dura prova la bassa provincia di Livorno tra Campiglia, Venturina e Suvereto dove un violento nubifragio in particolare a Cafaggio, frazione alle spalle di Campiglia, con allagamenti di strade, cantine e abitazioni. Nella notte sono caduti complessivamente 172 mm di pioggia, di cui almeno 120 mm in un’ora.

Si salva aggrappandosi ai cartelli stradali

Un uomo che si trovava sulla 398, che porta a Cafaggio, è stato soccorso dopo che la strada si è trasformata in un fiume in piena riuscendo a salvarsi rimanendo aggrappato ad alcuni cartelli stradali ed è stato trasportato a scopo precauzionale in ospedale a Piombino. Qui è crollato un ponte sulla strada che collega la 398 a Venturina, in via delle Piagge, dove il rio Verdancio ha tracimato invadendo la sede stradale e le abitazioni.

Interventi a Suvereto e situazione del Cornia

Nel Comune di Suvereto la Protezione civile è intervenuta in località Forni, per aiutare il personale di una casa di riposo a trasferire gli ospiti dal piano terra ai piani alti. Il Cornia ha rotto gli argini nella zona degli Affitti e Banditelle. Qui dodici persone che abitano nella zona, rimaste isolate, sono state soccorse dai vigili del fuoco con i battelli e trasferite nella struttura di accoglienza predisposta dal comune. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Livorno, Grosseto e Firenze, la protezione civile, la Provincia di Livorno, Avela e la Croce Rossa, e sono ancora al lavoro nelle situazioni di criticità e pericolo. Dal Comune si raccomanda ancora alla popolazione di sostare ai piani alti e non spostarsi.

Scuole chiuse in diversi centri

Le scuole, spiega la sindaca di Venturini, Alberta Ticciati, di ogni ordine e grado, le palestre scolastiche, i parchi pubblici, gli impianti sportivi e il cimitero rimarranno chiusi. Il consorzio di bonifica e il genio civile stanno valutando eventuali somme urgenze da attivare vista la rottura degli argini del Cornia e il crollo del ponte sul rio Verdancio.

A Siena stazione allagata e scuole chiuse

Sempre a causa del maltempo, la stazione di Siena risulta ancora inservibile per allagamenti. Nella città toscana chiuse oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado. Allagamenti e smottamenti, con problemi alla viabilità, anche nel resto della provincia senese. A Poggibonsi il torrente Elsa è sotto stretto monitoraggio.