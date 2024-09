Alluvioni in Toscana e Veneto: nel Pisano neonato e nonna dispersi nella piena di un torrente

globalist Modifica articolo

24 Settembre 2024 - 11.45

I cambiamenti climatici sono un’invenzione della sinistra. Ricordate quello che dicevano 10 anni orsono quando accusavano di ‘catastrofismo’ chi si oppneva all’inqunamento senza limiti e alla cementificazione del territorio comprese le aree a rischio?

Ondata di maltempo in Toscana, dove le piogge colpiscono in particolare il Pisano e il Livornese. Sono in corso le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna, dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina (Pisa). Lo rendono noto i Vigili del fuoco, spiegando che padre, madre e nonno, turisti stranieri, sono stati tratti in salvo dal tetto delle loro case. Impegnati sommozzatori e cinofili. Gravi danni anche a Castagneto (Livorno), colpita da forti piogge nella notte. Il maltempo sta provocando gravi danni anche nel Veneto, dove l’esondazione di alcuni fiumi nel Padovano ha provocato l’evacuazione di 11 persone.

Piogge e fango sulle vigne nel Livornese, esondati canali e fossi

Nella zona di Bolgheri (Livorno) sopralluogo dei viticoltori dopo le violente e incessanti piogge: oltre 200 i millimetri caduti in 24 ore, che hanno causato l’esondazione di canali e fossi allagando case, strade e terreni agricoli. Lo scrive in una nota Coldiretti Livorno dicendo che l’acqua ha mandato in tilt il reticolo idrico minore provocandone il collasso e che la furia dell’acqua con il fango ha divelto alcune vigne.

Giani: “Mai una perturbazione così intensa nella zona”

“Ci sono al momento due dispersi e tutta la notte è proseguito il lavoro del nostro sistema di Protezione civile della Toscana, grazie a tutte le persone impegnate nei soccorsi”, “tra Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina” a cavallo tra le province di Livorno e di Pisa, “sono caduti fino a 226 mm di pioggia in 6 ore, superiore a quello che piove in media nell’intero mese più piovoso. Da quando sono presenti i rilevamenti meteo, mai si era abbattuta nella zona una perturbazion