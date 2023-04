Semaforo maledetto: anche io ho rischiato di fare lo stesso incidente di Immobile

Riccardo Cristiano Modifica articolo

19 Aprile 2023 - 15.02

Dal giorno in cui ho saputo del grave incidente stradale che ha coinvolto il calciatore della Lazio e della nazionale, Ciro Immobile, e un tram in servizio su ponte Giacomo Matteotti, avendo appreso che entrambi sostenevano di essere passati col verde, mi sono detto “io lo so che cosa è successo, perché solo per un miracolo non è capitato anche a me”.

Così non racconto cosa a successo a loro, ma quel che è accaduto a me. Venendo da Roma centro su Lungotevere, come accade a molti romani, volevo imboccare ponte Matteotti voltando a destra, unico senso di marcia in cui quel ponte è percorribile, in direzione di Viale delle Milizie. Non ho potuto farlo, perché per chi viene dal sottopasso di Lungotevere, non dalla corsia laterale, il ponte pur essendo senso unico non può essere imboccato, un marciapiede costruito proprio per impedirlo obbliga a procedere su Lungotevere. Curioso, visto che sia Lungotevere sia il ponte sono a senso unico.

Così ho deciso di proseguire, fino al ponte successivo, dove poi ho ho svoltato a sinistra, su Lungotevere delle armi, per tornare indietro. Arrivato all’incrocio con ponte Matteotti mi sono trovato a ridosso del semaforo, il lungotevere era quasi deserto e io guardando il semaforo al di là dell’incrocio ho visto che era verde. Dunque stavo entrando nel crocevia quando ho visto una macchina ferma all’incrocio alla mia destra, ho guardato il semaforo un secondo prima di entrare nell’incrocio e ho potuto vedere che il semaforo lì era rosso! Dunque all’entrata dell’incrocio è rosso, ma all’uscita è verde! Come mai? Tra gli amici che si sono trovati in situazioni simili ho sentito alcuni sostenere che il semaforo prima dell’incrocio indicherebbe il verde e il rosso per chi si accinge a transitare nell’incrocio, mentre quello successivo indicherebbe il verde o il rosso per chi, come il tram, dal ponte svolte a destra su Lungotevere o attraversare l’incrocio e andare su Viale delle Milizie. Per me questa è una follia, dal momento che a nessuna scuola guida io ho sentito che un semaforo vale, l’altro no.

Mi interessava offrire questa piccola testimonianza perché ho l’impressione che Immobile e il tranviere, come i passeggeri feriti, siano rimasti vittime di un incidente che poteva essere evitato con un po’ di chiarezza da parte di chi organizza i semafori e le indicazioni sulla viabilità. Quel semaforo è pericoloso anche per altri motivi. Molte volte, venendo da Lungotevere, ho pensato di svoltare a destra in direzione di Viale delle Milizie, ma lì entrano nello steso momento nell’incrocio anche quelli che vengono dalla mia destra, da Via Settembrini, e allora si rischia un altro tipo di incidente. Visto che i due verdi coincidono nella certezza che si vada entrambi a procedere su Lungotevere svoltare a destra può farti tagliare la strada a chi contemporaneamente e correttamente viene dalla tua destra. Ma io posso svoltare a destra su Viale delle Milizie? C’è un cartello che lo proibisce? Si può, non si può? Nel dubbio che permane io per sicurezza preferisco passare altrove non avendo avuto la pazienza di capire se sia proibito, ma certamente a volte è sconsigliato per l’incolumità propria e altri. E comunque sarebbe meglio avere notizie più chiare.

Un ultimo punto. Visto che è un semaforo molto importante e molto pericoloso, i giornali invece di incolpare l’uno o l’altro dei coinvolti non potrebbero segnalare al Comune che sarebbe preferibile dare ai cittadini una segnalazione semaforica e stradale più chiara?