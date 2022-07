Ucraina: la maglia di Immobile all'asta per sostenere la ricostruzione di un ospedale pediatrico distrutto dai russi

globalist

3 Luglio 2022 - 11.11

Una bella iniziativa di solidarietà: sarà messa all’asta su eBay, a partire dalle ore 23 di domani, lunedì 4 luglio, la prima maglia indossata nella serata di presentazione da Ciro Immobile e autografata dallo stesso capitano della Lazio.

Nel corso della serata evento di presentazione delle nuove maglie Home & Away per la stagione 2022-23 frutto della partnership tra S.S. Lazio e Mizuno, sarà proprio il capocannoniere della serie A a vestire la nuova maglia che sarà messa all’asta per sostenere la raccolta fondi per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica in Ucraina, distrutto dalla guerra.

Le donazioni arriveranno a destinazione grazie al contributo dell’Elemosineria del Santo Padre, nella persona del cardinale Konrad Krajewski.

La maglia indossata da Immobile durante la presentazione ufficiale delle divise di gara diverrà così un pezzo unico da collezione e la sua originalità sarà certificata da una patch commemorativa che sarà applicata sul colletto. Si partirà da una base d’asta di 500 euro per l’acquisto di questa esclusiva maglia, unica nel suo genere.