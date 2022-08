Bacoli, un 80enne ha sparato alla moglie e si è barricato in casa

globalist

22 Agosto 2022 - 15.11

Preroll

Un uomo 80enne ha sparato due colpi di pistola verso la moglie per poi barricarsi in casa. I Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno tentando di farlo uscire. È accaduto a Bacoli, nel napoletano.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’anziano, secondo una prima ricostruzione, ha ferito la moglie di 77 anni con una pistola di piccolo calibro. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale: è ricoverata al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. L’uomo poi si è barricato in casa.

Middle placement Mobile

Il fatto è avvenuto in un appartamento di una palazzina al primo piano di via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro. L’anziano che si è barricato in casa in zona è molto conosciuto ed appena si è diffusa la notizia sul posto si è subito radunata una folla di curiosi, tenuta a distanza dai militari dell’Arma.

Dynamic 1

I carabinieri stanno lavorando per indurre l’uomo a lasciare l’abitazione. Sembrava fatta, quando l’uomo è apparso sul balcone, ma poi è rientrato in casa continuando a rifiutarsi di uscire.