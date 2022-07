Folgorato da un lampione, 13enne muore dopo 10 giorni di agonia

globalist

12 Luglio 2022 - 10.37

Preroll

Il 13enne folgorato da un lampione a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, è morto in ospedale dopo oltre 10 giorni di agonia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’incidente era avvenuto il 28 giugno, il giorno della Festa dei Santi Pietro e Paolo: il giovane stava giocando al parco “Don Nino“, quando si è appoggiato con la spalla a un palo della luce ed è rimasto folgorato, perdendo i sensi e accasciandosi a terra. Gli amici avevano subito chiamato i soccorsi, che, dopo aver tentato di rianimarlo con il defibrillatore, lo avevano trasportato all’ospedale di Termoli. Da lì poi il trasferimento nella Rianimazione dell’ospedale di Foggia, dove le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni.

Middle placement Mobile

La Procura di Larino ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e ha sequestrato l’area dove si trova il lampione. Ora il magistrato è in attesa della dichiarazione sanitaria e della documentazione dall’ospedale Riuniti di Foggia per decidere sull’autopsia, che appare una scelta scontata in considerazione della dinamica della tragedia.

Dynamic 1

L’8 luglio gli eventi festivi promossi dall’Amministrazione comunale erano stati rinviati come segno di vicinanza al dolore della famiglia. In merito al palo dell’illuminazione non risultano segnalazioni di malfunzionamento o guasti presso l’ufficio tecnico del Municipio di Montenero. Le indagini ora continuano per omicidio colposo.