Femminicidio, marito strangola la moglie 50enne e poi si toglie la vita

globalist

10 Giugno 2022 - 18.50

Preroll

Ennesimo femminicidio, questa volta a Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia. Una coppia di coniugi è stata trovata morta nella propria abitazione, secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’uomo ha strangolato la moglie e poi si è ucciso tagliandosi la gola con un taglierino. Sul posto per i primi accertamenti i carabinieri di Portogruaro, assieme al magistrato di turno della Procura di Pordenone.

Middle placement Mobile

La vittima è Lorena Puppo, 50enne di Stiago di Fossalta che lavorava per un impresa di pulizie. Mentre il marito che l’ha assassinata, Giuseppe Santarosa, aveva 55 anni e lavorava per un istituto di vigilanza, nella portineria della San Marco Gas di Noiari di Portogruaro. Non possedeva nessuna pistola e in effetti non sono state ritrovate armi nell’abitazione dei coniugi.