Vergogna Alpini: un video di Fanpage mostra le molestie subite da decine di ragazze a Rimini

globalist

10 Maggio 2022 - 16.04

Preroll

Emergono dettagli sempre più rivoltanti su quanto è accaduto a Rimini in occasione del raduno nazionale degli Alpini: un video girato da Saverio Tommasi di Fanpage proprio in quei giorni mostra quello che le autorità stanno cercando di minimizzare: molestie evidenti, fischi, mani che toccano parti del corpo delle ragazze, racconti di violenze verbali se non anche fisiche.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una ragazza raconta che un alpino si è infilato in macchina con lei, mentre era con il figlio piccolo; un’altra cui è stato impedito di comprare un biglietto dell’autobus perché alcuni alpini le hanno fatto muro davanti per farla andare a bere con loro, prendendola per il polso; gruppi di Alpini inseguono le ragazze che camminano da sole per strada e le circondano forti del branco.

Middle placement Mobile

È una realtà innegabile, testimoniata dal video di Tommasi. Eppure, come scrive lo stesso giornalista, “è inammissibile che i vertici istituzionali tacciano. E’ inammissibile che a partire dall’alpino e generale Figliuolo, presente a Rimini e a cui per due volte ho chiesto una parola sulle molestie che stavano avvenendo, scelga il silenzio perché “è in ritardo” e doveva entrare a teatro”.

Dynamic 1