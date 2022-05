Il sindaco di Trieste definisce le molestie degli alpini "apprezzamenti" le le femministe "gentaglia"

globalist

15 Maggio 2022 - 15.47

Preroll



Le molestie sessuali avvenute durante l’adunata nazionale degli Alpini a Rimini hanno mostrato in maniera evidente che un problema culturale c’è. A far discutere le ultime dichiarazioni del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che difende le penne nere dalle svariate segnalazioni di episodi offensivi ai danni di donne, declassandole a semplici “apprezzamenti”. Il primo cittadino ha anche attaccato l’associazione Non Una Di Meno che ha invitato le ragazze a denunciare, definendola “gentaglia”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ma stiamo scherzando? Una ha detto: mi hanno detto che ho un bel paio di gambe e mi sono sentita violentata. Quando vediamo passare una bella ragazza, cosa pensiamo?

Middle placement Mobile

Siamo maschi.

Dynamic 1

Ma stiamo scherzando? Se le avessero detto hai un bel c…, cosa avrebbe fatto allora? Viva gli Alpini! Viva gli Alpini! Vorrei dire a questa persona: Signora guardi che la violenza è un’altra cosa“. Queste le parole dal sapore maschilista del sindaco, rilasciate alla tv locale, TeleQuattro. Il primo cittadino appare determinato a prendere le difese di un’istituzione particolarmente radicata nel territorio friulano.

Dunque il polverone su quanto accaduto in Romagna, si rialza. Sulle presunte violenze avvenute a Rimini sarà la magistratura a giudicare ma già si pensa alla prossima Adunata prevista nel 2023 a Udine, proprio in Friuli Venezia Giulia. E gli organizzatori invitano già a distinguere il corpo degli Alpini da ciò che ha fatto scoppiare le polemiche. “Punire i colpevoli ma l’Adunata si farà” conferma l’Associazione nazionale e tutto l’arco parlamentare, da Lega a Pd.

Dynamic 2

La violenza di genere avvenuta durante l’Adunata degli Alpini e sostenuta da tantissime testimonianze, relative anche a precedenti adunate, crea così tanta divisione e viene percepita come una minaccia”. Anche perché “non andiamo a cercare un singolo colpevole ma stiamo facendo un discorso sistemico. A questo, infatti, si stanno aggiungendo tantissime altre testimonianze di violenze sessuali che numerose donne in Italia – conclude – in contesti di grandi eventi e non solo, stanno subendo”.