Alpini, Roberto Fico: "Siamo un paese troppo maschilista". La ministra Bonetti: "E' importante denunciare"

globalist

12 Maggio 2022 - 12.24

Preroll

“Quello che è successo a Rimini deve far riflettere, perché siamo un Paese ancora troppo maschilista. Pesare la maggiore o minore gravità sulle frasi che sono state dette alle donne che hanno subito molestie a Rimini, trovo che sia assolutamente e inaccettabile”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine dell’assemblea pubblica degli Industriali di Napoli in merito alla vicenda degli alpini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Non è una cosa che va sottovalutata, tutte le donne che si trovavano lì e hanno subito qualsiasi tipo di molestia, verbale psicologica o fisica, vadano a denunciare perché le Istituzioni sono con loro e io sono con loro. Questo Paese è troppo maschilista ed è una cosa fastidiosissima”.

Middle placement Mobile

La ministra Bonetti: “Sospendere le adunate? Devono svolgersi nel pieno rispetto”

Dynamic 1

Anche la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti è intervenuta sull’argomento. “Sospendere le adunate degli alpini? Sul tema dell`adunata in quanto tale rilancio la palla, bisogna che queste adunate si svolgano nel pieno rispetto, se questo rispetto si è in grado di garantirlo allora bene, è chiaro che il problema non è l`adunata in quanto tale. E` che nell`adunata è accaduto qualcosa di grave e lesivo della dignità delle donne”.

“E` importante che oggi le donne abbiano il coraggio di denunciare – ha sottolineato – io credo che vada riconosciuto il coraggio, non scontato, non facile, di quelle donne di dire è accaduto questo e io lo denuncio anche per proteggere le altre donne. Troppe donne nel tempo sono state lasciate sole, donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare, sono donne che non hanno trovato una società pronta ad accogliere la loro denuncia, la loro richiesta di aiuto. E` importante che le forze dell`ordine e tutte le istituzioni dicano alle donne `denunciate`, perché noi ci siamo e vi sappiamo proteggere”.