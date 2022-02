Blitz No Vax a Casalegno, il sindacato di polizia potrebbe costituirsi parte civile

globalist

23 Febbraio 2022 - 19.41

Il sindacato di polizia Siulp di Modena sta pensando di costituirsi parte civile contro i No Vax che, il 15 gennaio 2021, hanno aggredito verbalmente e fisicamente alcuni agenti che erano intervenuti per un blitz di manifestanti contro il vaccino all’ufficio postale di Casalegno.

“Qualcuno – come ricorda oggi il Siulp – ha deciso di aggredire verbalmente e fisicamente alcuni nostri colleghi, pubblicando poi video sui social network, dove l’irrisione e il dileggio la fanno da padrone”.

“Davanti a carenze legislative e ad assenze politiche non irrilevanti – segnala il sindacato in una nota – il Siulp non può esimersi dal cercare di tutelare non solo i propri iscritti, ma l’intera categoria della Polizia di Stato che, ieri come domani, si trovi davanti soggetti che, abusando di una supposta illimitata libertà di pensiero e di manifestazione, aggrediscono in vari modi gli operatori delle forze dell’ordine che, invece, tutelano la libertà e la democrazia”.

La costituzione di parte civile del Siulp in un procedimento penale per violenza, oltraggio e lesione a pubblico ufficiale, dunque, oltre che per interruzione di pubblico servizio, “è solo la prima risposta a questi soggetti, che pur di apparire come vittime operano scientificamente per creare scontri o disordini”, insiste il sindacato di Polizia.

In tutto questo, appunto, la possibilità di costituirsi parte civile “potrebbe non rimanere isolata, vista la quantità di procedimenti che ci saranno in futuro”, fa notare il Siulp.