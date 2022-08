Elezioni, la carica dei no-vax per un seggio: quindi la 'dittatura sanitaria' e il Cnl erano storielle per babbei

globalist

10 Agosto 2022 - 17.59

Preroll

C’era da aspettarselo, visto che le idee no vax e no Green pass sono abbastanza diffuse e già nelle recenti elezioni locali qua e là esponenti no-vax sono perfino entrati nei consigli comunali.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Certo, visto che si presentano regolarmente alle elezioni resta da capire quale fosse la ‘dittatura sanitaria’ che era in cima ai loro slogan. O altre che comodamente nei talk show evocavano l’esigenza di un nuovo Cnl o si paragonavano agli ebrei mentre protestavano protetti dalla polizia.

Middle placement Mobile

l leader delle proteste No vax e No Green pass in Italia e fondatore del Comitato “La gente come noi”, Stefano Puzzer , sarà candidato nelle liste di Italexit, nel collegio di Modena, in Emilia Romagna.

Dynamic 1

Lo ha annunciato lo stesso Puzzer, dicendo che “l’unico modo per combattere la dittatura è metterci la faccia”.

Con Puzzer sono candidati anche gli altri due fondatori del Comitato “La gente come noi”, Franco Zonta e Andrea Donaggio.

Dynamic 2

Nelle liste di Italexit anche Alessandra Schilirò , la vice-questore di Roma sospesa per aver partecipato alle manifestazioni contro il Green pass, e Lina Manuali, il primo giudice che ha dichiarato illegittimi i Dpcm di Conte.