Il Pd pensa di disertare la commissione Covid: l'obiettivo è cavalcare il magma no-vax e negazionista

globalist Modifica articolo

2 Marzo 2024 - 22.29

ATF

Non è una commissione Covid. È una commissione pro No-Vax che vuole cancellare e gettare discredito sulle misure di prevenzione che hanno impedito la morte di centinaia di migliaia di persone ed evitato un ben peggiore collasso del sistema sanitario. Secondo quanto filtra da fonti Pd, la proposta di Dario Franceschini di disertare la Commissione d’inchiesta sulla gestione del Covid, “ha molto senso”.

“La destra ha dichiarato apertamente in Parlamento qual è il suo obiettivo: fare della Commissione un’arma politica, un manganello contro i precedenti governi e sdoganare i No vax. Dobbiamo fare una valutazione politica”. Azione e +Europa hanno già aderito, annunciando l’intenzione di disertare i lavori del nuovo organismo parlamentare.

Bonetti (Az-Per): “Azione diserterà la Commissione”

“Non ci faremo trascinare nel tribunale politico di un governo sui governi precedenti: un gioco rischioso in sprezzo di una democrazia che dovremmo custodire e invece si vuole usare come un manganello contro gli avversari politici”. Lo ha scritto su X la vicecapogruppo di Azione Per Renew alla Camera Elena Bonetti.

Magi (+Europa): “Commissione è caccia a streghe, giusto disertare”

“La Commissione sul Covid che vuole il governo e tutto il centrodestra è nata male e finirà peggio: non si muoverà su basi scientifiche e neanche di onestà intellettuale o di verità politica, sarà invece una caccia alle streghe in cui si riabiliteranno le tesi no-vax che Lega e Fratelli d’Italia hanno cavalcato irresponsabilmente durante la pandemia”. Lo ha affermato il deputato Riccardo Magi, segretario di +Europa. “Non sarà un tribunale politico a fare chiarezza su eventuali errori, non è così che si farà onore alle vittime. Non partecipare a questa farsa è doveroso”, ha detto ancora.