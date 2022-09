Insulti e sputi all'autista che ha chiesto alla passeggera di indossare la mascherina

globalist

20 Settembre 2022 - 19.24

No vax, negazionisti e quant’altro: violenti e egoisti. Un nuovo episodio di aggressione, oggi, ad un autista di un bus a Cecina (Livorno) per l’uso della mascherina. Lo denuncia in una nota la Rsa della Filt Cgil di Livorno riferendo che alle 11.45 circa un «operatore d’esercizio nel tentativo di far rispettare l’utilizzo della mascherina a bordo e nel controllo del titolo di viaggio nei confronti di una passeggera, è stato prima insultato e, a seguito della discesa dal bus, gli veniva sputato in faccia».

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine la donna è stata accompagnata in caserma dai carabinieri per accertamenti ed è risultato che è stata segnalata più volte per comportamenti inopportuni.

«Necessitano, a questo punto – dicono dal sindacato – misure urgenti e straordinarie per contrastare simili episodi sia da parte delle istituzioni, sia da parte dell’azienda».