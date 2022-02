Sileri: "La situazione migliora, la variante Omicron ha avuto un impatto minore di quanto temevamo"

globalist

7 Febbraio 2022

L’ondata trascina dalla variante Omicron sembra stia per volgere al termine. La situazione sta rapidamente migliorando, l’impatto della variante Omicron su una popolazione in larga misura vaccinata si sta rivelando meno pesante del temuto e l’impatto sulle terapie intensive sta diminuendo. Questa evoluzione positiva ci consente di avviare la progressiva rimozione delle misure di contenimento. E’ quanto ha detto, in sintesi, il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a 24Mattino, sulle frequenze di Radio24.

“La quarta ondata, cominciata con la Delta e rafforzata da Omicron, tutto sommato l’abbiamo superata meglio del previsto anche se è presto per dirlo: abbiamo una coda e centinaia di morti ogni giorno”, ha detto.

Sileri ha poi sottolineato la sua la preoccupazione per “quei milioni di interventi saltati” a causa del Covid, che “saranno la vera pandemia d’ora in avanti, sulla quale dobbiamo da subito concentrare le nostre attenzioni”.