Polizia Municipale in quarantena: il sindaco di Striano in strada a fare il vigile

globalist

9 Gennaio 2022

Preroll

A Striano la polizia municipale è in quarantena e il sindaco va in strada. Una condizione curiosa dato che il primo cittadino si è si trasformato in vigile urbano andato regolare il traffico poiché i vigili del paese in provincia di Napoli sono tutti in quarantena a causa dell’ondata Covid.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una decisione forzata quella del primo cittadino Antonio Del Giudice dopo che il Covid ha decimato per malattia o quarantena per contatto con positivi tutto il comando di polizia municipale come riportato dal Corriere del Mezzogiorno.

Middle placement Mobile

Striano, sindaco si trasforma in vigile urbano

“Noi sindaci stiamo vivendo un momento drammatico – ha detto a Mi Manda Rai3 – siamo lasciati soli a noi stessi e facendo leva sull’alto senso di responsabilità dobbiamo rimboccarci le maniche per garantire sicurezza e ordine pubblico alle nostre comunità. Sarebbe ora che il presidente Draghi ascoltasse anche le nostre esigenze”.