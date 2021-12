Aumentano del 5% le terapie intensive e il 70% dei ricoverati è no vax

globalist

22 Dicembre 2021

Il Covid galoppa anche in Italia con i numeri dei contagi che non si registravano esattamente da un anno a questa parte. Ma la situazione, sempre rispetto allo scorso anno, è molto diversa per quanto riguarda ricoveri e terapie intensive. Anche se ora, lentamente, anche questi due fattori sono fonte di preoccupazione.

In una settimana la crescita nei reparti intensivi del pazienti Covid è stata del 5%. Nelle rianimazioni continuano ad essere estremamente diverse le proporzioni fra vaccinati e non: i no vax sono circa il 70% del totale dei pazienti in e sono più nettamente giovani.

Anche il range di età nei due gruppi è diverso: il più giovane no vax finito in terapia intensiva ha 21 anni, il più anziano 89, mentre fra i vaccinati il più piccolo ha 37 anni. Tra i vaccinati l’88% ha completato il ciclo vaccinale con 2 dosi da oltre 4 mesi e non ha eseguito la dose booster raccomandata.

È quanto emerge dal report degli ospedali sentinella della Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), la cui rilevazione, effettuata in data 21 dicembre, riguarda in tutto 21 strutture sanitarie ospedaliere.