No-Vax ricoverato in gravi condizioni per Covid rifiuta le cure e muore

11 Dicembre 2021

Follia umana del singolo che però ha anche molti mandanti morali, compresi non solo gli ‘scienziati’ del web ma anche quei mezzi di comunicazione che nel nome dell’audience e dei clic hanno dato voce a pericoloso ciarlatani e complottasti della peggior specie.

Ricoverato per Covid con una grave forma di insufficienza respiratoria un uomo di 50 anni è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento per aver rifiutato le cure.

L’uomo, un convinto no vax, ha espresso al personale sanitario il proprio convincimento dicendo no, in sede di consenso informato, alle terapie di ossigenazione artificiale che gli avrebbero dato possibilità di sopravvivenza.

A rendere pubblica la notizia è stata Rai Trentino che aggiunge che si trattava di un paziente che, oltre all’obesità, non aveva patologie pregresse.

Per questo la terapia con l’ossigeno avrebbe avuto buone possibilità di salvarlo. Ma senza il consenso all’intubazione, registrato in fase di ricovero, non è stato possibile procedere con le normali terapie.