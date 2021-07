L'appello del senatore Nencini: "Gli insegnanti no-vax vengano sostituiti"

admpumiddle

Riccardo Nencini, Presidente della Commissione istruzione e cultura del Senato, ha fotografato l'attuale situazione scolastica: la necessità è che il personale e i docenti siano vaccinati.

"220.000 tra docenti e personale amministrativo non ancora vaccinato, con punte ben più alte in Sicilia, Sardegna, Bolzano. Se la scuola è una priorità, e lo è, necessita l'obbligo di vaccinazione, come per i medici.

L'alternativa è la Waterloo del sistema scolastico: o si riparte da settembre in sicurezza o si spalancano le porte di un terzo anno terribile per gli studenti, con danni irreversibili".

Ha poi aggiunto: "Se ci sono insegnanti non vax, vengano sostituiti. La legge lo consente. Manderesti tuo figlio a lezioni di matematica se il docente non è vaccinato?"