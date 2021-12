Nencini (socialisti): "Presenterò una mozione per l'obbligo vaccinale"

globalist

28 Dicembre 2021

Il governo Draghi è ormai ad un bivio a ridosso del quale non può rimanere fermo e non scegliere. O si inaspriscono alcune misure, rendendo ad esempio attuabile un lockdown per i non vaccinati, oppure costringerli a vaccinarsi con un obbligo seguito da una pesante sanzione in caso di rifiuto.

“Inutile girarci intorno: i casi Covid crescono e sono destinati ad aumentare e il vaccino è l`unico mezzo che abbiamo per contenere la pandemia. Eppure in Italia si calcolano circa 6 milioni di non vaccinati. Immagino la quantità di contatti che hanno e le conseguenze”.

È quanto ha affermato il senatore socialista Riccardo Nencini, che – si legge ion una nota – “ha intenzione di presentare una mozione per l`obbligo vaccinale una volta che ripartiranno i lavori parlamentari”.

“Accelerare la terza dose per tutti e obbligare al vaccino, non vedo altra strada. La salute è indice di libertà”, ha concluso.