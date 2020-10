Lopalco: "I lockdown più sono precoci più funzionano"

"I lockdown più sono precoci, più c'è la probabilità che siano di breve durata. Ora noi abbiamo voluto anticipare il virus chiudendo le scuole". Lo ha affermato l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia ospite di 'Timeline' su Sky Tg24.Su quanto possa accadere a livello nazionale e sulla possibilità di un lockdown generalizzato, Lopalco precisa che "è molto difficile fare previsioni a livello nazionale. Speriamo di vedere gli effetti dei Dpcm. Io non credo che uno scenario di marzo-aprile si possa verificare nel giro di poche settimane e non sarebbe utile. In queste ore dobbiamo rallentare i contagi con altri mezzi", ha aggiunto Lopalco."Non credo che il lockdwon generazionale sia una strada percorribile per come è fatta la società italiana. Abbiamo nuclei familiari che raccolgono tre o quattro generazioni in un appartamento, non possiamo fare un isolamento domiciliare per mezza Italia". Così l'epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, nel suo intervento a 'Timeline' su Sky Tg24, ha commentato l'ipotesi di un isolamento per le fasce d'età della popolazione più anziana.