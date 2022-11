Ballando con le stelle, le anticipazioni: ospite Nicole Daza, moglie di Marcel Jacobs

globalist Modifica articolo

26 Novembre 2022 - 18.45

Puntata interessante con la moglie di Marcel Jacobo Nicole Daza ospite speciale. Questa sera, sabato 26 novembre 2022, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2022, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 17esima edizione. Tredici concorrenti vip si mettono in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2022.

ip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza, tredici personaggi dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Queste le coppie in pista stasera: Gabriel Garko-Giada Lini, Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Iva Zanicchi-Samuel Peron, Alessandro Egger-Tove Villfor e Rosanna Banfi-Simone Casula.

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata come già avvenuto alle coppie Marta Flavi-Simone Arena, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen, Dario Cassini-Lucrezia Lando, Paola Barale-Roly Maden, Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca e Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina. Nessuna speranza di ripescaggio per la coppia Enrico Montesano-Alessandra Tripoli vista l’espulsione dal programma dell’attore romano. Ospiti di questa ottava puntata di Ballando con le stelle 2022, come Ballerini per una notte, ci saranno il campione olimpico Marcel Jacobs e la moglie – modella e influencer nata in Ecuador – Nicole Daza.