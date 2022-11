Ballando con le stelle, le anticipazioni della quinta puntata: ci sarà Wanda Nara

globalist Modifica articolo

5 Novembre 2022 - 18.28

Appuntamento fisso del sabato sera: il 5 novembre 2022, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Ballando con le stelle 2022, il dance show condotto da Milly Carlucci e giunto alla 17esima edizione. Tredici concorrenti vip sono pronti a mettersi in gioco, accompagnati da altrettanti ballerini professionisti.

A valutare le loro esibizioni la temutissima giuria di Ballando con le stelle 2022.

Tredici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza, tredici personaggi dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere.

Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico. Queste le coppie in pista stasera: Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina, Gabriel Garko-Giada Lini, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen, Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Iva Zanicchi-Samuel Peron, Dario Cassini-Lucrezia Lando, Paola Barale-Roly Maden, Enrico Montesano-Alessandra Tripoli, Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca, Alessandro Egger-Tove Villfor e Rosanna Banfi-Simone Casula.

Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata come già avvenuto alla coppia formata da Marta Flavi-Simone Arena. Ospiti di questa quinta puntata di Ballando con le stelle 2022, come Ballerina per una notte, ci sarà Wanda Nara.

Sarà dunque la celebre modella, showgirl e procuratrice sportiva, al centro del gossip vista la recente separazione da Icardi, ad indossare gli abiti di ballerina.