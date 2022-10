Ballando con le stelle: ospiti, coppie e novità dello show in onda su Rai Uno

globalist Modifica articolo

8 Ottobre 2022 - 20.29

Torna Ballando con le stelle edizione 2022. Allo show di Milly Carlucci, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma il sabato sera, prenderanno parte tredici vip che si sfideranno a colpi di esibizioni. A giudicarli una giuria e il pubblico da casa.

Luisella Costamagna, giornalista e conduttrice

Giampiero Mughini, scrittore e opinionista

Dario Cassini, attore e comico

Enrico Montesano, attore

Marta Flavi, conduttrice

Rosanna Banfi, attrice

Alessandro Egger, modello

Ema Stokholma, conduttrice radiofonica

Paola Barale, conduttrice

Lorenzo Biagiarelli, chef

Iva Zanicchi, cantante

Gabriel Garko, attore

Alex Di Giorgio, nuotatore

Le coppie

Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina

Gabriel Garko-Giada Lini

Giampiero Mughini-Veera Kinnunen

Alex Di Giorgio-Moreno Porcu

Ema Stokholma-Angelo Madonia

Iva Zanicchi-Samuel Peron

Dario Cassini-Lucrezia Lando

Paola Barale-Roly Maden

Enrico Montesano-Alessandra Tripoli

Marta Flavi-Simone Arena

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca

Alessandro Egger-Tove Villfor

Rosanna Banfi-Simone Casula

La moglie di Fabrizio Frizzi

Ospite di questa prima puntata di Ballando con le stelle 2022, come Ballerina per una notte, ci sarà Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi. “Vogliamo abbracciarla nel ricordo di Fabrizio (scomparso il 26 marzo 2018), grandissimo protagonista della prima edizione”, ha detto Milly.

Le votazioni

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 17esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2022? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci. Addio quindi al classico televoto.

Lo show andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per undici puntate a partire dall’8 ottobre 2021