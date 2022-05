Zona bianca: domenica 29 maggio su Rete4 si parla di Ucraina e reddito di cittadinanza. Al Bano tra gli ospiti

globalist

28 Maggio 2022 - 18.23

Ucraina e non solo: domani, domenica 29 maggio, nuovo appuntamento in prima serata con Zona Bianca, il programma su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi.

L’Italia divisa sull’invio di armi all’Ucraina e la voce dei pacifisti saranno al centro del dibattito con politici, opinionisti e giornalisti, sia russi che ucraini. Un focus della puntata sarà dedicato alla carenza dei lavoratori stagionali che qualcuno imputa al reddito di cittadinanza, per abolire il quale alcune forze politiche sono tornate alla carica con il referendum. Infine, si parlerà di molestie subite dagli uomini dopo il «caso Blanco» e il processo mediatico in corso che ha per protagonisti gli attori Jonny Depp e Amber Heard.

Tra gli ospiti della serata, Al Bano e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.