Zona Bianca, le anticipazioni della puntata di domenica 15 maggio su Rete 4: si parla di Ucraina e il caso alpini

globalist

15 Maggio 2022 - 19.24

Preroll

Ucraina ma anche Alpini e le turbolenze in Azione. Una puntata ricca.

Questa sera, domenica 15 maggio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 maggio 2022, di Zona Bianca?

OutStream Desktop

Top right Mobile

Gli argomenti

Middle placement Mobile

La guerra raccontata dall’Occidente e il racconto propagandato dalla Russia, le accuse di molestie emerse dopo l’ultimo raduno degli alpini a Rimini e la possibilità, per chi esercita attività a luci rosse, di impegnarsi in politica dopo il caso di Azione, partito di Carlo Calenda.