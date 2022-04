Cartabianca, martedì 5 aprile 2022: ospiti Orsini, Santanché, Belpietro e altri

GdS

5 Aprile 2022

#Cartabianca torna stasera, martedì 5 aprile, su Rai 3. Bianca Berlinguer torna, in prime time, con una nuova puntata del suo talk show di informazione e approfondimento. Ovviamente all’ordine del giorno della puntata di questa sera ci sarà ancora il conflitto in Ucraina.

Stasera a Cartabianca su Rai 3 la conduttrice Bianca Berlinguer tornerà a puntare i riflettori sui temi caldi che animano il dibattito italiano con servizi, reportage e approfondimenti preparati dalla sua redazione. Queste le anticipazioni della puntata stasera in tv su Rai 3:

Mentre l’invasione russa continua a frenare a causa della strenua resistenza dell’esercito ucraino, le diplomazie del mondo proseguono a lavorare nell’ombra per trovare un accordo utile a siglare il “cessate il fuoco” che permetterebbe di evitare ulteriori vittime. A 4 settimane dal via della “operazione speciale” voluta dal nuovo zar Putin, però, non si intravede ancora una soluzione diplomatica all’orizzonte. Cosa o chi sta ostacolando le trattative di pace? E quanto potrà ancora resistere l’Ucraina sotto i missili dei russi che non fanno distinzioni tra civili e militari nelle città sotto assedio?

Ospiti di Cartabianca stasera saranno Alessandro Orsini, Gianni Cuperlo, Oscar Farinetti, Inna Sovsun, Marc Innaro, Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro, Federico Rampini, Anastasia Kuzmina, Mario Tozzi, Daniela Santanchè, Eleonora Evi, Valerio Rossi e Mauro Corona.