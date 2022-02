Non è l'Arena: da Giletti si parla dei 30 anni di Mani Pulite

globalist

19 Febbraio 2022 - 19.44

Non è l’Arena di Giletti parla di tangentopoli: Nuovo appuntamento domani, domenica 20 febbraio, con ”Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. In primo piano il trentennale di Mani pulite per il racconto di una stagione drammatica che ha segnato la fine della Prima Repubblica ed una riflessione su magistratura e politica con Gherardo Colombo, Claudio Martelli, Peter Gomez e Bobo Craxi.

Le telecamere di ”Non è l’Arena” sono tornate poi a Castrolibero dove la protesta dei ragazzi, dopo due settimane di occupazione dell’Istituto, ha portato a delle novità che il telespettatore scoprirà con Nicola Morra, Stefania Andreoli, Eva del Canto e Mario Rusconi.

Tra i temi centrali della puntata la protesta dei manifestanti no green pass che si è riaccesa in settimana proprio nel giorno in cui è scattato l’obbligo di certificazione verde sui luoghi di lavoro.

Immagini e filmati condurranno il telespettatore in un viaggio per capire chi c’è dietro questo movimento e quali sono gli interessi economici in gioco. Se ne parlerà con Pasquale Bacco, Paolo Mezzana Luca Telese, Nunzia Schirilò, Mariano Amici e Andrea Stramezzi.