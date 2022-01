Drusilla Foer: "Berlusconi al Quirinale? Una cosa spiritosa"

globalist

15 Gennaio 2022

La notizia della candidatura ufficiale di Berlusconi a Presidente della Repubblica ha scatenato reazioni in primis nell’ambito politico, ma anche il mondo della musica e dello spettacolo esce allo scoperto con dichiarazioni di stupore.

“Berlusconi al Quirinale? Una cosa spiritosa. Credo sia un atto simbolico e antroposofico; stento a credere che uno possa farlo con convinzione, però probabilmente sfugge solo alla mia logica”. Drusilla Foer, prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo, sulla prossima elezione del capo dello stato.

“In Draghi ho fiducia – prosegue l’attrice – una persona perbene. Ho preso questa abitudine da mio padre: cerco di dare fiducia a chi lavora”. E aggiunge: “Sono ottimista come mia madre che quando mio padre le disse: ‘questo Mussolini non mi convince troppo’ lei rispose: ‘caro, se non andrà bene lo cambieranno!'”.

Sul prossimo Festival di Sanremo Drusilla Foer non ha dubbi: “Non indosserò tacchi alti, alla mia età rischio la vita scendendo quelle scale, mi gioco il femore! Ma non metterò le ballerine – puntualizza – che sono scarpe che mi fanno orrore e mi innervosiscono. Insomma, se riuscirò a fare quella scalinata avrò scavallato!”.

Infine un ringraziamento ad Amadeus, direttore artistico del festival: “Ha fatto un atto di audacia scegliendo un soggettino discusso e non accomodante come me, spero di premiare questa audacia nel miglior modo possibile”.