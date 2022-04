Ti Sento di martedì 12 aprile: Drusilla Foer ospite di Pierluigi Diaco

GdS

12 Aprile 2022 - 08.34 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Ti Sento, in onda martedì 12 aprile a 00:15, condotto Pierluigi Diaco, avrà ospite stasera Drusilla Foer, reduce dalla brillante partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dove, al fianco di Amadeus, ha saputo divertire ma anche emozionare nel monologo finale, un elogio dell’unicità, un invito ad apprezzare se stessi e le cose che ci rappresentano meglio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ti Sento è strutturato su dieci frammenti sonori e una canzone per tornare ad ascoltare e sentire davvero, rivivendo squarci di memoria personale e collettiva. Nello studio sono presenti i disegni di Andrea Camerini, che in tempo reale interpreterà artisticamente i suoni ascoltati. Drusilla Foer farà ascoltare anche una canzone, che ha scelto per il programma.