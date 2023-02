Chi è Gianluca Gori, alias Drusilla Foer: il ritorno a Sanremo

globalist Modifica articolo

8 Febbraio 2023 - 21.20

Chi è Gianluca Gori, l’attore fiorentino che interpreta Drusilla Foer, è tornato a Sanremo dopo il successo dello scorso anno.

Si tratta della seconda conduzione della popolare kermesse “en travesti”. Drusilla Foer, dopo aver affiancato Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo 2022, è infatti l’alter ego di Gianluca Gori. L’attore che la impersona e le dà corpo è un fotografo ha plasmato il personaggio della diva Drusilla non molti anni fa, diventando una star soprattutto sul web.

Drusilla Foer è popolarissima da anni soprattutto su Internet: donna ricca e snob, sui social condivide coi fan massime e pensieri di vita. “Se non ci fosse Gianluca Gori io starei in casa tutto il giorno, e non parlerei con nessuno, nemmeno più con la mia domestica Ornella, che si è innamorata di un tanguero argentino ed è fuggita con lui. Così mi trovo sola in casa: ecco perché faccio cinema e televisione”, ha raccontato Drusilla.

Gori ha svelato in un’intervista al Tirreno come è nata Drusilla come personaggio pubblico: “Quando l’ho scoperta, così chiara, così libera, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei”.

Il nome di Drusilla Foer, il personaggio interpretato da Gianluca Gori, è ispirato a “una nottata di sesso sfrenato dei miei nonni in America. Erano su un battello che si chiamava Drusilla. Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato. Come me, insomma”, ha raccontato la conduttrice.

I Gianluca Gori ha portato Drusilla Foer in tournée con lo spettacolo teatrale Eleganzissima. Il personaggio viene considerato un’icona di stile e di eleganza, anche grazie alla verve toscana che la contraddistingue. Gori ha costruito con cura il personaggio di Drusilla Foer, tanto che negli ultimi tempi ha partecipato alla pellicola Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek e ad alcune trasmissioni televisive.