Il dentista no-vax con il braccio di silicone da Giletti, scoppia la bufera social e Gad Lerner...

9 Dicembre 2021

Possibile che con oltre 130 mila morti e mentre il virus avanza di nuovo spinto soprattutto dai no-vax che nel nome dell’audience continuino ad avere la parole negazionismi, no vax e personaggi della galassia che contesta vaccini, mascherine e la scienza nel suo complesso.

Massimo Giletti sulla graticola social per la sua intervista al medico no vax diventato famoso per aver offerto alla vaccinazione un braccio di silicone. Dopo la serata di ieri si sono moltiplicati sul web i commenti critici e indignati, tra questi anche quelli del direttore di Radio Rai Andrea Vianello che su Twitter scrive ironico: “Tra poco grande show con l’uomo con il braccio finto a cui il vaccino, non fatto, ha rovinato la vita per colpa dei giornalisti cattivi e liberticidi – scrive il giornalista – venghino, siori, venghino. Dopo arriva ‘The elephant man’ dal Dna modificato da Big Pharma direttamente da Kansas City”.

Tanti i cittadini che hanno tuonato contro il conduttore di ‘Non è l’Arena: “Ma la decenza viene dopo l’audience?”, scrive un follower, “Giletti è ormai alla frutta – scrive ancora un altro utente commentando l’intervista – se non riesce a fare audience con l’informazione ormai la fa con la disinformazione. Che squallore”.

Ma c’è anche chi commenta l’ospitata del dentista ‘dal braccio al silicone’ con ironia: “Grande scoop di Giletti – si legge su Twitter – dopo il dentista no vax intervisterà il pipistrello di Wuhan con simpatie fasciste”, e ancora: ”Ringraziamo Giletti per non aver chiesto al dentista con il braccio al silicone di portare la protesi in studio”, commenta ironico un altro follower su Twitter.

Il cammento di Gad Lerner

Anche Gad Lerner si unisce al coro delle critiche che si è scatenato sui social contro Massimo Giletti dopo la sua intervista al dentista no vax che si è presentato alla vaccinazione con un braccio di silicone. “Giletti intervista il dentista no vax con il baccio di silicone? Tira a campare”, ha detto Lerner. “Quel una dottore – aggiunge il giornalista – è un pessimo pubblicitario di sé stesso. Non mi farei montare da lui una protesi dentaria neanche se me la offrisse gratis”, conclude ironico Lerner.