Covid, Boccia attacca Meloni: "Nella maggioranza negazionisti e no vax"

globalist Modifica articolo

29 Dicembre 2022 - 21.35

Preroll

Un governo fatto da persone che in questi anni hanno fiancheggiato negazionisti e no-vax e che mentre il Covid torna ad avanzare mostrano tutte le loro ambiguità.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Il ministro Schillaci, oltre a scaricare le responsabilità sull’Europa, dovrebbe provare a dare indicazioni su cosa intende fare l’Italia. Nonostante i no vax in servizio permanente nella destra italiana, chi per la destra ha responsabilità di governo dovrebbe sapere che dalle circolari del Ministero della Salute dipende l’azione sulle attività di prevenzione e di cura attuata dai dipartimenti Salute delle Regioni; il Ministro dovrebbe tener conto che la stragrande maggioranza degli italiani vaccinata vorrebbe sapere se sono sufficienti o meno le coperture fatte nel 2021, così come il Paese reale vorrebbe sapere quali sono i rischi reali che si stanno correndo rispetto alla vicenda cinese che appare sempre più fuori controllo. L’informativa di oggi al Parlamento è stata lacunosa».

Middle placement Mobile

Così Francesco Boccia, senatore Pd e responsabile Regioni ed enti locali della segreteria nazionale.

Dynamic 1

«Sarebbe anche opportuno capire – aggiunge – se il Governo Meloni intende riprendere la campagna di vaccinazione chiarendo alle diverse fasce anagrafiche e ai fragili qual è l’idea del governo. Così come le Regioni chiedono chiarezza sui richiami dei vaccini pediatrici con migliaia di dosi in scadenza nei frigo degli ospedali. Già sappiamo cosa vogliono negazionisti e no vax della maggioranza ma vorremmo sapere cosa deve fare la maggioranza degli italiani che crede nella medicina e nella scienza», conclude Boccia.