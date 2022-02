Sileri duro con i parlamentari M5s contro il green pass: "Virologi improvvisati, non siamo fuori dalla pandemia"

globalist

16 Febbraio 2022 - 20.03

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha fatto un intervento molto duro all’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del M5S per contrastare la linea emersa nella discussione di andare verso una riduzione delle restrizioni legate all’emergenza pandemica.

“Sono d’accordo che la situazione ci consente un ridimensionamento delle misure ma non sono assolutamente d’accordo con virologi epidemiologi e fisiologi improvvisati. Nessun virologo improvvisato può dire in questa riunione che siamo fuori dalla pandemia perché nessun virologo fuori lo ha detto”.

“Io – ha sottolineato replicando ad alcune delle voci intervenute – non ho mai attaccato i non vaccinati, ho attaccato i complottisti, quelli che minacciano di morte che pensano che venga messo un microchip. Ho letto una nota di chi dice che vado in tv a difendere linea di Speranza. Faccio presente che la linea non è quella di Speranza ma del governo nel quale abbiamo ministri e sottosegretari e c’è una cabina di regia. Governo al quale fino a prova contraria ancora noi apparteniamo, assurdo che vengano fatti comunicati del genere”, ha aggiunto.

“Voi non sapete quanti sono i ricoverati in terapia intensiva, quanti sono i bambini, non sapete niente dei numeri della Danimarca”, ha attaccato ancora Sileri.