Fondazione Enasarco, nuovo piano sanitario in favore degli iscritti

9 Giugno 2022 - 14.39

Quest’oggi si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco. Tra le delibere varate nella seduta odierna, emerge l’adesione al piano sanitario infortuni e malattie proposto da EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani), una misura adottata dalla Fondazione a favore dei propri iscritti che segna un importante passo in avanti al fine di migliorare il servizio di Welfare.

Il Consigliere Alberto Petranzan, Presidente di FNAARC, ha così commentato questo accordo: “Con questa approvazione la Fondazione Enasarco offre un contributo in più volto a tutelare e sostenere i propri agenti di commercio, consulenti finanziari e mediatori creditizi. Per la prima volta è stata stabilita, oltre alla polizza infortuni, anche la polizza sanitaria. Si tratta di un importante passo in avanti nella crescita e nello sviluppo della Fondazione”.

In seguito, con un clima di grande distensione, il Presidente di Enasarco Alfonsino Mei ha fatto visita al presidente di Confcommercio Carlo Sangalli durante l’Assemblea 2022 incontrando e salutando tra gli altri anche la Vicepresidente Donatella Prampolini ed il Vicepresidente Lino Stoppani.