Enasarco: il CdA rinnova il Contratto Integrativo Aziendale per i dipendenti

globalist

27 Aprile 2022 - 19.54

Preroll

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Enasarco, nella seduta di oggi, si è riunito per votare su numerose deliberazioni. In primis, Il CdA ha approvato il prolungamento dell’incarico ad interim fino alla fine dell’anno al Direttore Generale, dott.ssa Carolina Farina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La riunione di oggi è stata necessaria per rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale per tutti i dipendenti non dirigenti di Enasarco. la delibera prevede la formazione di uno strumento assolutamente innovativo, così come illustrato durante il CdA dal Presidente della Fondazione Alfonsino Mei: “La forza di questo rinnovo è la collocazione centrale di una nuova e reale conciliazione casa-lavoro. All’interno dell’accordo sono previste forme di smart working, di orario flessibile, la costituzione della banca orario individuale, così come la formazione di una banca solidale. È previsto anche un consistente investimento per l’avvio del welfare aziendale tramite una piattaforma che sarà individuata tramite gare pubblica. Ci sono tutte le condizioni affinché questo strumento possa diventare in esempio da emulare per altre realtà e per altre fondazioni”.

Middle placement Mobile

Il Presidente Alfonsino Mei ha poi informato il Consiglio d’Amministrazione dell’imminente nomina da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del componente effettivo del Collegio Sindacale di Enasarco. Si rimane in attesa della nomina del componente da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che riveste il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale, per costituire il Collegio nella sua interezza

Dynamic 1

Tutte le delibere registrate nel corso del CdA odierno sono state approvate all’unanimità. Si comunica, inoltre, che durante l’ultima Assemblea dei delegati sono stati eletti i tre membri di nomina della Fondazione per comporre il nuovo Collegio Sindacale ed è stata rinnovata la Commissione Elettorale.