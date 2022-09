La comunicazione di Alfonsino Mei, presidente di Enasarco

globalist

12 Settembre 2022 - 12.17

Nella giornata di oggi Alfonsino Mei, Presidente di Enasarco, ha partecipato alla 5a edizione del ‘Forum Investitori Istituzionali a confronto’ tenutosi presso le Terme di Saturnia. All’attenzione dei presenti, Alfonsino Mei ha dichiarato: “Enasarco si sta riorganizzando, stiamo puntando su delle professionalità qualificate per garantire ed implementare i servizi assistenziali e previdenziali che il nostro Ente ha sempre garantito. Ci siamo dotati di consulenti importanti in ambito finanziario e stiamo avviando degli investimenti significativi in campo patrimoniale. Enasarco era ferma da un anno e mezzo, ora siamo ripartiti e stiamo tracciando una linea strategica per allestire al meglio i nostri investimenti e per offrire ai nostri iscritti dei servizi welfare innovativi ed efficaci.

Già nel corso di questi ultimi mesi abbiamo messo a disposizione dei nostri iscritti nuovi strumenti assistenziali come, ad esempio, il ‘Progetto Salute Donna’, tramite il quale sono stati stanziate risorse significative per rimborsare esami diagnostici (Pap test, Ecografie transvaginali, Ecografie mammarie, Mammografie, Test HPV o DNA HPV Test), o come l’investimento nella nuova polizza sanitaria stipulata con EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) che offre a tutti i nostri iscritti una prestazione assistenziale innovata in termini sanitari. Nel prossimo Consiglio di Amministrazione, inoltre, discuteremo su alcune valutazioni in merito al risparmio energetico: nel corso della prossima settimana ci saranno delle importanti novità. Tra un anno ci sarà maggior sinergia tra le casse previdenziali private e lo Stato, in questo modo, grazie ai nostri investimenti, potremo essere protagonisti in questo settore”.

Roma, 09/09/2022

Ufficio Stampa Enasarco