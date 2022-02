In Italia oltre 2.000 medici sospesi perché non vaccinati ma l'Ordine specifica: "I no vax una cifra irrisoria"

globalist

5 Febbraio 2022 - 16.22

Preroll

In Italia ci sono ben 2.254 i medici e gli odontoiatri sospesi in Italia per non aver assolto all’obbligo vaccinale anti-Covid, ma quasi 30mila, 29.972 per la precisione”, camici bianchi ‘sotto osservazione’ perché i loro nominativi sono stati segnalati dall’ultima interrogazione della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Filippo Anelli, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ha spiegato qual è la situazione dei medici in questo momento sospesi: “Circa la metà, 15mila, sono in realtà in regola con le due dosi, sono cioè inadempienti rispetto alla terza dose. Questo o perché sono anziani e decidono di fare il booster in ragione delle loro esigenze o perché guariti o perché sono irreperibili in quanto non hanno attivato la Posta certificata. La piccola parte rimanente è costituita da quelli che non si vogliono vaccinare”.

Middle placement Mobile

Sul fenomeno della irreperibilità di alcuni camici bianchi per i propri Ordini professionali, Anelli inoltre spiega che “una legge aveva richiesto la Pec obbligatoria, pena la sospensione dall’Ordine. Ebbene molti medici, spesso si tratta di iscritti in Italia ma che lavorano all’estero, risultano sospesi perché irreperibili, e questi stessi non risultano dunque censiti dalla piattaforma nazionale”.

Dynamic 1

Dunque – secondo il presidente dell’Ordine nazionale – il numero dei medici realmente non vaccinati è davvero irrisorio: sono infatti 437.828 i medici sicuramente vaccinati su un totale di 467.800 iscritti agli Albi, pari al 93,6% del totale. “I vaccinati sono sicuramente molti di più – osserva – gli Ordini stanno procedendo con le verifiche e con le sospensioni, che sono una piccola percentuale rispetto al dato grezzo”.