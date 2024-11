Il negazionista Robert Kennedy Jr ministro della sanità e scatta l'allarme: "Un pericolo per la salute"

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2024 - 12.10

La nomina di Robert F Kennedy Jr. da parte di Donald Trump a segretario della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti ha scatenato diffuse critiche nei confronti di Kennedy, un attivista anti-vaccini che ha abbracciato una serie di altre teorie cospirative sfatate relative alla salute.

In un post di Truth Social di giovedì, Trump ha affermato che gli americani sono stati “schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche” e che Kennedy “ripristinerà queste agenzie alle tradizioni della ricerca scientifica Gold Standard e ai fari della trasparenza, per porre fine all’epidemia di malattie croniche e per rendere l’America di nuovo grande e sana!”

In risposta alla nomina di Kennedy, Public Citizen, un’organizzazione progressista senza scopo di lucro focalizzata sulla difesa dei consumatori, ha affermato: “Robert F Kennedy Jr. è un pericolo chiaro e attuale per la salute della nazione. Non dovrebbe essere autorizzato a entrare nell’edificio del dipartimento della salute e dei servizi umani (HHS), per non parlare di essere messo a capo dell’agenzia di sanità pubblica della nazione”.

“La confusione di Donald Trump nella politica di sanità pubblica durante la pandemia di Covid è costata centinaia di migliaia di vite. Nominando Kennedy come suo segretario dell’HHS, Trump sta corteggiando un’altra catastrofe sanitaria pubblica guidata dalla politica”, ha aggiunto l’organizzazione.

Apu Akkad, un medico specializzato in malattie infettive presso l’Università della California del Sud, ha definito l’annuncio un “giorno spaventoso per la salute pubblica”.

“Lo ripeto più e più volte, ma sarà della massima importanza prendere solo decisioni o cambiamenti in materia di salute pubblica basati su prove solide. Spero che almeno questo lo abbiamo imparato dal Covid”, ha aggiunto Akkad su X.

Anche l’esperto e avvocato conservatore George Conway ha commentato la nomina di Kennedy, insieme a quella di Tulsi Gabbard e Matt Gaetz.

“Molto poco di ciò che Trump fa in questi giorni mi stupisce. Una qualsiasi delle ultime tre scelte di Trump a livello di gabinetto (Gabbard come DNI, Gaetz come AG, RFK Jr per l’HHS), da sola, sarebbe stata senza dubbio la peggiore nella storia americana. Il fatto che Trump abbia fatto tutte e tre le cose nell’arco di circa 24 ore è stupefacente”, ha scritto Conway.

Il rappresentante democratico della California Robert Garcia ha definito la nomina “fottutamente folle”, scrivendo su X: “È un negazionista dei vaccini e un teorico della cospirazione con il cappello di carta stagnola. Distruggerà la nostra infrastruttura sanitaria pubblica e i nostri sistemi di distribuzione dei vaccini. Questo costerà delle vite”.

Alastair McAlpine, un pediatra presso l’ospedale pediatrico della British Columbia, ha scritto: “È difficile esagerare quanto sia una decisione terribile. RFK Jr. non ha una formazione medica. È un accanito anti-vaccini e un venditore di disinformazione. L’ultima volta che si è intromesso negli affari medici di uno stato (Samoa), 83 bambini sono morti di morbillo”.