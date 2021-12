Bassetti: "Pericardite e miocardite molto più probabili per il Covid, non per il vaccino"

globalist

1 Dicembre 2021

Il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, intervenuto alla trasmissione Cartabianca, ha spiegato che “la pericardite e la miocardite da Covid è 30 volte più frequente da quella da vaccino. Lo sappiamo in base agli studi fatti sul Covid”.

“La sperimentazione del vaccino sui bambini è stata fatta e il vaccino è stato approvato sia negli Usa che in Europa. Anche la Società italiana di pediatria (Sip) ha raccomandato la vaccinazione. Non è un obbligo, i genitori ne parleranno con i loro pediatri” ha continuato Bassetti.

Il driver del contagio in Liguria è “dato con una incidenza 8 volte superiore nella fascia 5-12 anni, quella che oggi porta all’aumento dei contagi. Adesso stiamo vaccinando con le prime dosi 50mila persone al giorno- afferma Bassetti- non erano persone no vax ma dubbiosi. L’obiettivo del super green pass è convincere le persone a vaccinarsi, per metterle in sicurezza dal punto di vista sanitario e di vita”, conclude.