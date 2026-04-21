Come ex vertici dell'esercito israeliano sappiamo che il Paese è stato preso in ostaggio

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

21 Aprile 2026 - 20.12

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Una presa di posizione di straordinaria rilevanza. Per il momento in cui avviene e per la storia degli autori: Moshe Ya’alon e Dan Halutz.

Il tenente generale (in pensione) Ya’alon ha ricoperto la carica di capo di stato maggiore dell’Idf e di ministro della Difesa; il tenente generale Halutz è stato capo di stato maggiore dell’Idf e comandante dell’Aeronautica Militare Israeliana. Due personalità che sanno cosa è la guerra e che certo non possono essere tacciati di esseri dei romantici pacifisti o caricature del genere.

In qualità di ex vertici dell’esercito israeliano, sappiamo che il Paese è stato preso in ostaggio

È il titolo-incipit del j’accuse lanciato dalle colonne di Haaretz.

Così Ya’alon e Haluz: “Scriviamo questa lettera innanzitutto in qualità di cittadini preoccupati, ma anche come persone che si sono occupate della sicurezza di Israele, hanno comandato le forze armate, hanno avuto la responsabilità di vite umane e hanno sempre agito spinte dall’impegno per la sicurezza di Israele e, non da meno, per i suoi valori.

Siamo stati cresciuti secondo un’etica di servizio, sacrificio e solidarietà. Siamo stati educati all’idea che l’Idf sia l’esercito del popolo. Siamo stati cresciuti credendo che il Giorno dell’Indipendenza sia il momento in cui il sovrano – l’intera collettività – celebra i propri successi. Alla vigilia del 78° Giorno dell’Indipendenza di Israele, siamo costretti a proclamare dolorosamente, non per la prima volta: Israele è stato dirottato.

Il Paese è stato dirottato da un regime che considera le risorse statali come una sua proprietà privata e vede i suoi valori fondanti come un ostacolo al regime, ai suoi compari e alla sua sopravvivenza. La cerimonia dell’accensione della torcia, un tempo cuore pulsante dell’anima israeliana, è stata trasformata in una cinica vetrina per un regime che cerca di riscrivere la storia. Anziché celebrare lo spirito di volontariato e il coraggio del popolo, la cerimonia viene utilizzata come piattaforma per esaltare un governo spudorato. Stanno cercando di manipolare la coscienza e cancellare i fallimenti. A tal fine, stanno trasformando i simboli della nazione in uno sfondo personale.

La politicizzazione della cerimonia è un sintomo di un malessere molto più profondo. Questo governo è totalmente fuori dal mondo rispetto ai suoi cittadini. Si comporta come se questo Paese fosse proprietà personale di Benjamin Netanyahu, sua moglie e Miri Regev. La cerimonia sembra creata interamente per il loro elettorato. Bollano come nemici chiunque la pensi diversamente. È così che si comportano le bande. Nel tentativo disperato di aggrapparsi al potere a qualsiasi costo, stanno calpestando i valori su cui è stato fondato questo Paese: uguaglianza, libertà e giustizia.

Questo palese disprezzo verso questi valori fondamentali si traduce in una legislazione spietata che minaccia di smantellare l’esercito del popolo. Mentre i migliori figli di Israele prestano servizio in prima linea, questo governo sta portando avanti progetti di legge sull’esenzione dal servizio militare che di fatto sputano in faccia a chi presta servizio. Questa mossa tradisce l’etica su cui siamo stati cresciuti, un’etica di equa ripartizione degli oneri e di solidarietà. La legislazione dittatoriale, che perseguono con energia, ignora il prezzo che abbiamo pagato solo di recente per essa. Questa legislazione dimostra che non hanno imparato nulla. Sono pronti a demolire la casa, purché rimangano in cima ad essa.

Calpestano valori come la responsabilità, l’onestà, il servizio al popolo e al Paese. Permettono – e addirittura incoraggiano – i pogrom dei coloni contro i nostri vicini, al fine di cacciarli dalla loro terra. Questi pogrom violano i nostri valori, minando la nostra forza e la giustizia della nostra causa.

Alla luce di questo comportamento antidemocratico, antiebraico e antinazionale, non possiamo più restare a guardare. Come persone che hanno dedicato la propria vita alla sicurezza e ai valori di Israele, chiediamo al pubblico che sostiene la democrazia di riprendersi il Paese.

Il Paese appartiene al popolo, non a governanti temporanei che hanno smarrito la strada. Chiediamo al grande pubblico di partecipare alla cerimonia alternativa di accensione delle torce, che si terrà nella piazza del Museo di Tel Aviv. Venite ad accendere le torce della verità, dell’uguaglianza e di uno Stato ebraico democratico, nello spirito della Dichiarazione d’Indipendenza. Venite a dimostrare che lo spirito israeliano è più forte di qualsiasi regime che abbia smarrito la strada e dimenticato il proprio popolo.

Incontriamoci nella piazza del museo, per il bene di Israele”.

Un appello alla resistenza. Perché la “torcia della libertà” non venga spenta per sempre.

Dodici torce che rappresentano le dodici calamità d’Israele

La metafora della torcia vive nel bellissimo articolo, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, di Rogel Alpher.

Scrive Alpher: “Ogni anno le manifestazioni di gioia in occasione della Festa dell’Indipendenza di Israele risultano sempre più stridenti. La celebrazione ufficiale che dovrebbe svolgersi questa settimana è come il compleanno di un cadavere. La cerimonia di accensione delle torce ne rappresenta la cremazione rituale.

Siamo onorati di accendere una dozzina di torce per il 78° anniversario della dichiarazione dello Stato di Israele: la prima torcia è in onore della fiorente impresa di insediamento, dei terroristi ebrei degli avamposti agricoli in continua espansione che compiono pogrom contro i palestinesi, dei soldati che li proteggono, incoraggiano e collaborano con loro e per la gloria dell’uccisione e dell’espulsione di palestinesi innocenti e dell’annessione della loro terra.

La seconda torcia è in onore dei piloti dell’Aeronautica Militare Israeliana, delle truppe di combattimento di terra delle Forze di Difesa Israeliane e degli oltre 70.000 palestinesi che hanno ucciso a Gaza, in onore della distruzione che hanno causato nella Striscia e per la gloria della vendetta di Israele sui bambini e dei crimini commessi dagli ebrei.

La terza torcia è in onore dell’abbandono della società araba israeliana e della violenza omicida e anarchica che infuria al suo interno, in onore delle centinaia di arabi uccisi ogni anno e per la gloria della supremazia ebraica e del razzismo istituzionalizzato israeliano.

La quarta torcia è in onore della società Haredi, oziosa e sfruttatrice, che estorce denaro a chi lavora, presta servizio nell’esercito e paga le tasse, in onore dell’ignoranza e dell’arretratezza e per la gloria della coercizione religiosa.

Una quinta torcia in onore del colpo di Stato del governo e della distruzione della democrazia, la macchina del veleno che perseguita e mette a tacere i critici del governo, in onore della polizia che combatte il crimine di criticare il governo e per la gloria della lotta contro i traditori interni.

La sesta torcia è in onore della guerra eterna e del risveglio dall’illusione della pace, in onore dei giovani israeliani il cui sogno è sacrificarsi in battaglia per la patria e dei loro genitori che li educano a volerlo fare e per la gloria della morte.

La settima torcia è in onore di Yigal Amir e del suo assassinio di Yitzhak Rabin, che ha liberato Israele dal governo dei traditori, in onore della beata dimenticanza e della facilità con cui la storia può essere riscritta e per la gloria della pistola dopo che il grilletto è stato premuto.

L’ottava torcia è in onore della menzogna, della morte della verità e della morte della realtà, in onore dei software di fotoritocco e alla gloria dei fatti alternativi e delle fotografie di Sara Netanyahu. In onore dell’aumento del costo della vita, del sistema educativo in crisi, dello sporco e dell’inquinamento e alla gloria dell’incuria.

Accendiamo la nona torcia in onore di tutti i liberali che hanno lasciato Israele negli ultimi anni e che se ne stanno andando, avendo riconosciuto che questo paese non ha nulla da offrire loro e non è una dimora degna per loro e per i loro figli, in onore della loro ammissione di sconfitta nella battaglia per il carattere dello Stato e per la gloria della fuga dei cervelli.

La decima torcia è in onore dell’Olocausto, della giustificazione che esso fornisce per ogni abominio commesso dallo Stato o dalle sue milizie violente, in onore del fatto che esso funga da eredità ad infinitum per generazioni di ebrei e per la gloria della centesima generazione post-Olocausto, che nascerà in sfida all’Europa, quel continente antisemita.

L’undicesima torcia è in onore di tutte le sirene: le sirene che avvertono di un attacco missilistico, le sirene che annunciano l’inizio di un’operazione militare e le sirene che segnano i minuti di silenzio in memoria dei caduti. In onore delle sirene che causano ansia e di quelle che causano dolore e per la gloria del disturbo da stress post-traumatico collettivo nello Stato ebraico delle sirene.

E accenderemo la dodicesima torcia in onore del compimento dei processi distruttivi fin dai primi giorni dello Stato, della Nakba e dell’esenzione degli Haredi dal servizio militare e per la gloria degli errori fatali.

Signore e signori, dodici torce che rappresentano i dodici disastri di Israele”.

Così Alpher.

Israele, le 12 torce della vergogna.