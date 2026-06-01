Likud, il partito paradiso dei criminali

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

1 Giugno 2026 - 18.23

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A tutti quelli che pensano, sperano, s’illudono, millantano, che il male d’Israele e della sua fulgida democrazia si concentri in un sol uomo, Itamar Ben-Gvir, caldeggiamo la lettura di due analisti che smontano questa narrazione con argomenti più che solidi. Le pubblica Haaretz, bastione accerchiato del giornalismo libero nell’Israele governato dai fascisti.

Partiamo con Mordechai Gilat, che argomenta con dovizia di particolari un titolo molto forte: “Quanti seggi alla Knesset valgono i criminali tra gli elettori del Likud?”

Scrive Gilat: “In questi ultimi giorni, quando Benjamin Netanyahu si alza al mattino, sicuramente si dà un pizzicotto e si pone la domanda da un milione di dollari: com’è possibile che, dopo il massacro del 7 ottobre, io sia ancora primo ministro? Com’è possibile che, dopo il mio ostinato rifiuto di istituire una commissione d’inchiesta statale sul disastro, dopo il mio tentativo fallito di rovesciare il regime iraniano, dopo che la minaccia nucleare non è stata eliminata, dopo che è stato rivelato che sono stato io ad approvare le enormi somme che sono state convogliate ad Hamas a Gaza per anni, dopo che i miei alti funzionari hanno servito paesi stranieri per avidità e dopo che alcuni dei miei confidenti hanno affrontato indagini penali o accuse – com’è possibile che circa un quarto degli israeliani mi sostenga ancora?

Come mai, dopo aver schiacciato la polizia e i servizi di sicurezza dello Shin Bet e ora che sto cercando di fare lo stesso con il Mossad e l’esercito, dopo aver cercato di far approvare la corrotta legge sull’esenzione dal servizio militare per gli studenti adulti delle yeshiva Haredi, dopo aver riversato ciecamente miliardi di shekel su questi parassiti a spese di chi merita quei soldi, godo ancora di un sostegno così ampio?

Le mie bugie, in tribunale e fuori, non spaventano i miei sostenitori? Abbandonare gli abitanti del nord di Israele agli attacchi di missili e droni non li allontana da me? Hanno già tutti dimenticato che sei anni fa avevo avvertito della minaccia dei droni dal Libano e non ho fatto assolutamente nulla per proteggere il fronte interno? Posso davvero prendere decisioni corrotte che mettono in pericolo la sicurezza nazionale? Posso snobbare la maggioranza ancora sana di mente di Israele?

La risposta è sì. Mi è permesso mentire spudoratamente al pubblico, ingannare i militari, prendere decisioni importanti solo perché mi servono politicamente e pormi al di sopra dello Stato di diritto. Mi è permesso trasformare il mio processo per corruzione in un circo, rendere ridicoli i giudici, incitare ripetutamente contro i guardiani nel tentativo di togliere loro il vento dalle vele.

Il partito Likud è diventato un paradiso per i criminali, e non solo perché è composto da indagati e imputati. È a causa delle sue norme sociali e del suo atteggiamento nei confronti dello Stato di diritto e del sistema di applicazione della legge, che sono stati completamente corrotti. La legge e l’ordine, la protezione delle persone innocenti e delle vittime di estorsione e violenza sono visti come un nemico. In una realtà in cui una persona sotto processo per corruzione, frode e abuso di fiducia può mandare i soldati in una guerra politica a sua scelta, ogni appaltatore corrotto, ogni evasore fiscale, può sentirsi benvenuto nel partito di governo.

Al di sopra dei suoi sciocchi sostenitori, che lo appoggiano ciecamente come tifosi di calcio che non cambierebbero squadra per tutto l’oro del mondo, c’è una fetta significativa di criminali che guidano il sostegno a lui: piccoli e grandi criminali il cui numero complessivo vale diversi seggi alla Knesset. Si tratta di voti macchiati dalla corruzione: criminali in colletto bianco, membri delle “famiglie” della criminalità organizzata e centinaia, forse migliaia, di bande che guadagnano con il racket e sottraendo fondi statali.

Dove dovrebbero andare queste centinaia di migliaia di voti nelle prossime elezioni? Ai candidati che promettono di sradicare la corruzione governativa, o a quelli che la proteggono?

A partiti che valorizzano lo Stato di diritto o a quelli che muovono guerra alle forze dell’ordine? A coloro che cercano di smantellare la Corte Suprema, come Netanyahu, Yariv Levin e Itamar Ben-Gvir, o a coloro che riconoscono che questa istituzione deve essere protetta?

In questo illustre gruppo ci sono molti evasori fiscali, trasgressori del codice della strada, appaltatori corrotti, pubblici ministeri con agganci, funzionari pubblici edonisti che non sanno quando fermarsi e migliaia di ex detenuti e prigionieri. È facile indovinare quale scheda elettorale infileranno nella busta il giorno delle elezioni.. Ognuno di questi criminali ha genitori, nonni, figli, altri familiari e amici, la maggior parte dei quali sostiene lo stesso partito.

Il Likud ha trasformato Israele in uno Stato criminale e la Knesset e il governo in una città rifugio per i criminali. La corruzione e la violenza sono state normalizzate da tempo, e i suoi leader hanno perso ogni senso di vergogna. Perché dovrebbero vergognarsi? Per loro è vantaggioso alle urne il giorno delle elezioni”, conclude Gilat.

Più chiaro di così è difficile esserlo.

Lo stesso dicasi per il report di una delle firme di punta di Haaretz: Yossi Verter.

«Tutte le mele marce di Israele si rifugiano all’ombra di un unico albero»: Netanyahu

Un titolo che già di per sé è un programma. Sviluppato così da Verter: “Di seguito è riportato un rapporto sulla situazione redatto dall’Ufficio del Primo Ministro alla fine di maggio 2026: Il consigliere, collaboratore, confidente e alter ego Yonatan Urich è stato accusato di aver divulgato informazioni segrete con l’intento di danneggiare la sicurezza dello Stato – la fuga di notizie al quotidiano tedesco Bild, volta a distogliere l’attenzione dall’omicidio di sei ostaggi in un tunnel a Gaza, una morte terribile che avrebbe potuto essere evitata se Benjamin Netanyahu non avesse ostacolato l’accordo che era sul tavolo in quel momento. Urich è implicato anche nello scandalo del Qatar; l’opinione prevalente è che sarà presto incriminato.

Questo è il prezzo dell’arroganza di una persona che è stata corrotta in modo assoluto dalla sua vicinanza diretta al potere assoluto. Questa è una spiegazione parziale: molti altri hanno detenuto livelli simili di potere senza essere corrotti così profondamente. Lui ne era già affetto; il suo entourage – Yair e Bibi, Bibi e Yair – ha accelerato il processo.

Un altro confidente, il capo di gabinetto del Primo Ministro Tzachi Braverman, sarà accusato, in attesa di un’udienza, di frode, abuso di fiducia e ostruzione alla giustizia in relazione alla vicenda dell’incontro notturno nel parcheggio della Kirya, il quartier generale militare a Tel Aviv.

Braverman era stato selezionato dal Primo Ministro e dal Ministro degli Esteri per ricoprire la carica di ambasciatore di Israele nel Regno Unito, e la nomina era stata approvata. Netanyahu e Gideon Sa’ar hanno ribadito con forza la loro decisione, difendendo con passione questo abominio, ma è già chiaro: la carriera diplomatica di Braverman era finita prima ancora di iniziare. Lui e sua moglie non saranno accompagnati per le strade di Londra fino a Buckingham Palace su una carrozza decorata per presentare le loro credenziali al re Carlo III.

E poi c’è, ovviamente, l’ex portavoce Eli Feldstein, che ha consegnato i documenti a Israel Einhorn, un altro consigliere di Netanyahu, affinché li passasse a Bild. Feldstein è stato accusato dello stesso reato attribuito a Urich, ed Einhorn è un latitante. Che bella banda. Tante mele marce, tutte al riparo sotto lo stesso albero (tranne Feldstein: Netanyahu lo ha gettato sotto un autobus quando è scoppiato lo scandalo, prima di riaccoglierlo nel gregge e poi di cacciarlo di nuovo). Netanyahu stesso è un testimone latitante che è riuscito a evitare di testimoniare in entrambi gli scandali. Se non avesse nulla da nascondere, non sarebbe fuggito dall’incontro con gli investigatori, al contrario. Dimostra il suo coraggio in video e post sui social media in cui attacca la polizia e la Procura dello Stato. È tutta una montatura, un complotto, una persecuzione e un tentativo di destituire un primo ministro forte e di destra.

In questo mare di corruzione e criminalità c’è un unico faro che resiste ancora, nonostante i colpi della coalizione di governo e dei suoi portavoce. Il procuratore generale Gali Baharav-Miara. continua a sradicare il male con determinazione e coraggio, al fianco del procuratore dello Stato Amit Aisman. Lei non sceglie le sue battaglie né concede sconti alle celebrità. Lei è la vittoria totale di fronte al marciume totale.

Martedì la situazione strategica di Israele ha subito un cambiamento radicale. Il primo ministro ha pubblicato un video. “Risolveremo il problema dei droni in fibra ottica, abbiamo una squadra speciale”, ha promesso, sei anni dopo aver “avvertito” della minaccia in una riunione del gabinetto ristretto, quattro anni dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Gli strati di trucco sul suo viso facevano a gara con il suo linguaggio del corpo teatrale.

«Mostrate una resilienza che ispira tutti noi, vi faccio i miei complimenti», ha detto ai residenti del nord di Israele stringendo la mano sinistra a pugno. Resilienza ispiratrice? Proprio questa settimana ha dirottato 3 miliardi di shekel (1 miliardo di dollari) che erano stati stanziati per la ricostruzione delle comunità del nord verso città più a sud con una forte presenza del Likud, come Afula. Poi ha battuto le mani, come se stesse impastando. «Intensificheremo i colpi, aumenteremo la forza, li colperemo alle anche e alle cosce!» Ha anche benedetto «i nostri eroici combattenti». Proprio nello stesso momento si stava occupando del disegno di legge sull’asilo per gli Haredi, che favorisce palesemente chi si sottrae alla leva rispetto ai riservisti. Questo dopo che non era riuscito a far approvare una legge sull’esenzione dalla leva per gli Haredi nonostante tre anni e mezzo di sforzi.

Questo breve video, che incarna la profondità della meschinità, dell’audacia e del cinismo di Netanyahu, era di gran lunga più offensivo e irritante di quello che aveva pubblicato alla vigilia di Shavuot, con una famiglia stereotipata di sinistra e il figlio che fa coming out come Bibi-ista. «Abbiamo appena iniziato», ha promesso questa settimana il responsabile della campagna Urich. Si è vantato che il video fosse ancora oggetto di discussione quattro giorni dopo. Anche le bombe puzzolenti hanno una lunga durata.

Il video “Bibi-ista” è tutto ciò che Netanyahu e il suo partito Likud hanno da offrire agli elettori. L’Iran, che avrebbe dovuto essere la carta vincente nella campagna elettorale, ha deluso troppo in fretta. Lo stesso vale per il Libano, con il divieto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di distruggere gli edifici a Beirut, e per Gaza, dove Hamas governa, si riprende e si arricchisce.

C’è un’inspiegabile contraddizione tra l’opinione pubblica riguardo alla performance del primo ministro e il rafforzamento del Likud in quasi tutti i sondaggi tra gli elettori. Nell’ultimo sondaggio di Channel 13 News – che tradizionalmente lusinga il blocco di destra ultraortodosso – Netanyahu ha ricevuto un voto negativo di 4,97 su 10. Alla domanda su chi avesse vinto la guerra, il 40% degli intervistati ha risposto l’Iran, il 27% Israele e il 33% ha dichiarato di non saperlo. Per quanto riguarda la situazione della sicurezza di Israele, il 39% ha affermato che non è cambiata, il 34% che è peggiorata e il 27% che è migliorata. Si tratta di cifre catastrofiche, che penetrano in profondità nella base. Eppure, nello stesso sondaggio il Likud ottiene 25 seggi alla Knesset e il blocco ne ottiene 56. Ho chiesto una spiegazione a un esperto di opinione pubblica. Ha affermato che con l’avvicinarsi delle elezioni, anche le posizioni e le intenzioni di voto si avvicinano. Cioè, il giorno delle elezioni le persone voteranno in base a ciò che pensano della “situazione”. Forse.

Ci sono cose che non si possono spiegare. Ad esempio, come mai proprio prima dello scioglimento della Knesset Netanyahu si assicuri di far approvare, anche se solo al primo dei quattro voti in Knesset, la spregevole legge sugli asili nido – al solo scopo di garantire che la legge che istituisce una commissione d’inchiesta statale sul 7 ottobre non venga approvata per sbaglio, anch’essa al primo dei quattro turni. La maggior parte dell’opinione pubblica sostiene una commissione d’inchiesta statale; la maggior parte dell’opinione pubblica è contraria a una legge che convoglierà miliardi a coloro la cui vocazione è l’evasione dal servizio militare. Non teme le conseguenze?

Le mani legate in Libano e il divieto di riprendere i combattimenti a Gaza sarebbero un’umiliazione costante per qualsiasi primo ministro. Si può immaginare cosa sarebbe successo se l’allora presidente Joe Biden avesse concluso una telefonata con l’allora primo ministro Naftali Bennett, fosse andato dai media e avesse detto: «Naftali è un bravo ragazzo, farà tutto quello che gli dirò». Netanyahu e i suoi partiti lo avrebbero mangiato a colazione. I capi del “governo del cambiamento” hanno sfruttato a malapena il trattamento riservato da Trump a Netanyahu. Sono troppo occupati a litigare e a punzecchiarsi a vicenda. Ne parleremo più avanti.

Proprio come si dice che nessuno si sia mai pentito di un’intervista che non ha concesso, nessuno si è mai pentito di un incontro che non ha tenuto. Questo è particolarmente vero per un politico haredi scaltro come il deputato Moshe Gafni. Quasi tre settimane fa ha incontrato, di sua iniziativa. Gadi Eisenkot. Ha aspettato che fosse il momento giusto, e questa settimana Channel 12 News ne ha appreso l’esistenza. A ciò hanno fatto seguito i prevedibili commenti da parte degli ambienti ultraortodossi su un “incontro molto positivo” (occhiolino).

La “crisi” era stata pianificata meticolosamente. Il rabbino Dov Lando, leader spirituale della fazione Degel Hatorah di Gafni all’interno del partito haredi United Torah Judaism, aveva maledetto Netanyahu e il Likud ancora prima della fuga di notizie. Avevano scritto una nota rabbiosa in cui denunciavano il primo ministro “ingannevole”, che non era riuscito a mantenere le promesse sul disegno di legge sull’evasione dal servizio militare. L’unico a credere alle sciocchezze sulla “rottura del blocco” è il destinatario, noto paranoico e figlio di uno storico.

Netanyahu è sempre riuscito a costruire una coalizione preelettorale. Questa volta, apparentemente, ha incontrato un ostacolo, ma solo apparentemente. Se il “governo del cambiamento” del 2021 (cioè Bennett e Yair Lapid), più Eisenkot e meno la Lista Araba Unita, non riuscirà a raggiungere gli ambiti 61 seggi su 120 della Knesset, la probabilità che un partito Haredi si offra volontario per colmare la differenza è identica alla probabilità che i partiti Haredi accettino lo schema di coscrizione che Eisenkot ha presentato a Gafni.

A proposito, secondo una persona presente all’incontro, Gafni avrebbe detto: «La persona che temo meno è Avigdor Lieberman», il capo del partito Yisrael Beiteinu. «In che senso?», gli è stato chiesto. “Durante le campagne elettorali, , è il più estremo contro di noi, ma quando entra in carica è il più conveniente per noi”, ha risposto Gafni.

La notizia dell’incontro ha riacceso vecchie rivalità nell’opposizione. Bennett, Lapid e Lieberman hanno provocato Eisenkot, che ha risposto a tono definendo populista l’affermazione di Bennett secondo cui si sarebbe assicurato che gli uomini haredi fossero arruolati. Naftali, dov’è il tuo piano? Il partito Yashar di Eisenkot vuole saperlo.

Entrambe le parti hanno ragione. Il piano di Bennett per la coscrizione degli Haredi si basa su considerazioni economiche, un copia/incolla della politica del ministro delle Finanze Netanyahu del 2003-05 che negava indennità, benefici e varie agevolazioni. Non solo non porterà 90.000 giovani Haredi ad affollare il centro di reclutamento, ma causerà anche uno squilibrio demografico. Anche se formassimo un governo, dice Bennett ai suoi sostenitori, questo non impedirebbe necessariamente la fuga di cervelli di scienziati, medici e lavoratori del settore high-tech. Penseranno che sia una misura temporanea, che sarà seguita da un governo simile a quello attuale. L’unico modo per farli restare è fare ciò che ha fatto Bibi quando ha causato il calo del tasso di natalità degli Haredi a seguito delle sanzioni economiche. Se riusciremo a sopravvivere per un intero mandato, il cambiamento che si percepirà alla fine sarà storico.

I membri della cerchia di Bennett hanno gongolato per la gaffe di Eisenkot su Gafni. Questo è il copione degli Haredi, dicono. Prima di ogni elezione, nel bel mezzo di ogni crisi con Bibi, iniziano a chiamarci per implorare un incontro, lasciando intendere che c’è un futuro, che non dovremmo “bruciare i ponti”. C’è un gruppo di giornalisti e macher Haredi che lo fa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Gadi ci è cascato, così come Yair Golan (che questa settimana ha dichiarato che sosterrebbe l’inclusione di un partito haredi nella coalizione per garantire la formazione di un governo). Non dobbiamo cadere nella loro trappola; dobbiamo farli a pezzi. Se formiamo un governo, verranno strisciando da noi. Se hanno un’altra opzione, la sceglieranno. Così è stato e così sarà.

I membri di Eisenkot ammettono i fatti ma non la colpa. Sapevamo che avrebbe fatto trapelare la notizia, dicono, ma cosa c’è di male se abbiamo un asse di leader di partito che parlano con Gadi? Cosa c’è di male se questo rende Bibi nervoso? Anche la lettera del rabbino Lando è il risultato dell’incontro con Gafni. La possibilità che si uniscano a una coalizione con noi è pari a zero, ma creare caos dall’altra parte ha anche i suoi vantaggi.

In ogni caso, questa settimana il blocco di Netanyahu sembrava un cuore spezzato che è un cuore intero, per parafrasare un concetto chassidico. I partiti haredi hanno approvato il moribondo disegno di legge sugli asili nido del deputato Israel Eichler. Lo stesso Netanyahu ci ha lavorato tutta la notte; forse è per questo che era troppo stanco per presentarsi in tribunale per il suo processo per corruzione. (Ha citato “questioni politiche e di sicurezza”.) I partiti haredi continueranno a votare a favore delle leggi di colpo di stato del governo e a estorcere miliardi dalle casse dello Stato. E il nostro Gafni ha invocato una ribellione contro la polizia, che osa arrestare i disertori haredi dell’esercito. Il primo a pubblicare una condanna, nel giro di pochi minuti, è stato Eisenkot”, conclude Verter.

Altro che il solo Ben-Gvir. L’”albero del male “ è il primo ministro più longevo nella storia dello Stato d’Israele: Benjamin “Bibi” Netanyahu.