Per la Cia il 'golpe Prigozhin' ha provocato freddezza tra Putin e i vertici militari russi

2 Luglio 2023 - 09.31

Effetti collaterali del mancato golpe. L’ammutinamento dei paramilitari guidati da Evgeny Prigozhin avrebbe mostrato gli effetti devastanti della politica del presidente russo Vladimir Putin sulle forze militari, togliendo loro autorevolezza.

Lo sostiene il direttore della Cia, William Burns, che ha parlato alla Ditchley Foundation, una no-profit, in Inghilterra, paragonando l’ammutinamento al caos che spinse la Russia nella rivoluzione del 1917. Per mesi, ha spiegato Burns, Prigozhin ha insultato pubblicamente i vertici militari russi e senza che Putin avesse risposto per difenderli.

«Colpisce – ha aggiunto – come Prigozhin abbia fatto precedere la sua azione dalle accuse pubbliche al Cremlino di aver usato finte motivazione per giustificare l’invasione della Russia».

«L’impatto di quelle parole – ha continuato – e di quelle azioni rappresenteranno a lungo la prova dell’effetto corrosivo della guerra di Putin sulla società russa e sul proprio regime». La guerra e le accuse del gruppo Wagner, secondo la teoria del direttore dell’intelligence Usa, avrebbero provocato una disaffezione nei vertici, rimasti immobili davanti alla marcia dei paramilitari verso Mosca, poi sospesa dopo la mediazione del presidente della Bielorussia Alexnder Lukashenko.

Lo sbandamento interno, secondo Burns, ricorda per certi versi il caos che portò alla Rivoluzione russa, che nel 1917 portò al rovesciamento dell’Impero russo e alla formazione della Repubblica socialista federativa Sovietica Russa e poi, nel 1922, con la guerra civile russa, alla nascita dell’Unione Sovietica.