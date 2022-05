Azovstal, la linea dura di Mosca: "I miliziani del battaglione Azov non possono essere oggetto di negoziati politici"

globalist

15 Maggio 2022 - 17.37

La Russia ha fatto capire le sue intenzioni: si può discutere di tutto ma non del battaglione Azov che. si deve arrendere e basta e senza chiedere alcuna garanzia.

«I miliziani del battaglione Azov non possono essere oggetto di negoziati politici». Lo ha detto Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ai colloqui con Kiev, mentre sono in corso le trattative per l’evacuazione dall’acciaieria Azovstal di Mariupol.

L’agenzia russa Tass riporta che Medinsky ha appellato i soldati come «criminali di guerra».