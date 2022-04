Boris Johnson a Kiev da Zelensky: visita a sorpresa in Ucraina del premier britannico

globalist

9 Aprile 2022 - 16.49

Anche Boris Johnson si reca in visita a sorpresa a Kiev. Lo rende noto l’ambasciata ucraina nel Regno Uniti che ha pubblicato su Twitter una foto dell’incontro tra il premier britannico e il Volodymyr Zelensky, con la scritta “suprise”, sorpresa. Il vice capo dell’ufficio della presidenza ucraina

Andriy Sybiha, ha confermato il “faccia a faccia” tra Zelensky e Johnson. “Il Regno Unito è leader del sostegno alla difesa dell’Ucraina, leader nella coalizione anti-guerra e leader nelle sanzioni contro l’aggressore russo”, ha aggiunto su Facebook.

La spiegazione di Londra

Il primo ministro si è recato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky di persone in segno di solidarietà con il popolo ucraino”. Così un portavoce di Downing Street conferma la missione, a sorpresa, di Boris Johnson a Kiev, sottolineando che al centro del colloquio con il presidente ucraino vi è “il sostegno a lungo termine del Regno Unito all’Ucraina”. Johnson poi “presenterà un nuovo pacchetto di aiuti finanziari e militari” a Kiev, ha concluso il portavoce secondo quanto riporta la Bbc.