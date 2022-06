Ucraina, Londra sanziona anche la cugina di Putin e l'oligarca Vladimir Potanin

globalist

29 Giugno 2022 - 16.58

Preroll

Guerra in Ucraina e sanzioni: il governo britannico di Boris Johnson allarga ancora la lista nera delle persone colpite dalle sanzioni anti-russe in seguito alla guerra di Mosca in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Da oggi il congelamento di ogni asset rintracciabile nel Regno Unito e il divieto di viaggio negli Usa riguardano anche l’oligarca Vladimir Potanin, storico magnate del nichel fin dall’epoca di Boris Ieltsin, indicato come il secondo uomo più ricco di Russia, e Anna Tsivileva, «cugina di Vladimir Putin» e presidente della società mineraria JSC Kolmar Group.

Middle placement Mobile

Londra annuncia nuove sanzioni pure contro individui e aziende coinvolte «nel sostegno al regime di Assad in Siria»