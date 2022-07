Sondaggi politici: Boris Johnson nella bufera, la maggioranza dei britannici non lo vuole

globalist

6 Luglio 2022 - 09.31

Preroll

Sondaggi politici non favorevoli a Bojo: sette britannici su 10 ritengono che il premier britannico, Boris Johnson, deva lasciare: è il risultato di un sondaggio realizzato da YouGov su oltre 3mila persone. Ma il premier appare intenzionato a resistere e lo avrebbe anche detto ai suoi uomini.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo The Times, a un collaboratore che gli ha chiesto se vuole lasciare, avrebbe risposto: «Al diavolo». Il premier oggi è atteso a una giornata delicatissima: a mezzogiorno è atteso al question time in Parlamento; e più tardi nel pomeriggio Johnson dovrà affrontare le domande del Liaison Committee, una potente commissione interna ai Tory: dovrà chiarire una serie di questioni, non solo la posizione del governo su Ucraina e l’impatto della guerra sul Paese.

Middle placement Mobile

Non solo: ma anche il problema dell’aumento del costo della vita e poi tutti gli interrogativi sulla sua integrità in politica, sul partygate e sulla sua nomina del chiacchieratissimo Chris Pincher come vicecapogruppo conservatore in Parlamento, considerate le denunce sulla sua condotta discutibile (denunce di cui BoJo era al corrente da anni.